Sławomir Mentzen zabrał głos na temat rozłamu w PiS. Przy okazji wskazał, co – jego zdaniem – powinno wydarzyć się dalej.

Mentzen rozpoczął swój wpis od stwierdzenia, że „PiS się rozpadł” i przestaje być siłą dominującą na polskiej prawicy. Dodał także, że jego zdaniem Jarosław Kaczyński stracił swoją pozycję na polskiej scenie politycznej i w samej partii.

– PiS się rozpadł, przestał dominować na prawicy. Kaczyński stracił swoją pozycję, jest najsłabszy od prawie 25 lat, przeszedł już jedną nogą na emeryturę – napisał Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych.

Lider Konfederacji uważa, że teraz pora na upadek Donalda Tuska i jego formacji. – Teraz czas na upadek Tuska i jego beznadziejnego rządu! To jest nasz największy przeciwnik i ostatnia wielka przeszkoda! – stwierdził.

– Dopiero gdy oni obaj, Tusk i Kaczyński, przestaną decydować o wszystkim, co się dzieje w Polsce, da się przeprowadzić niezbędne reformy i sprawić, żeby Polska była wreszcie dumna, silna, bogata, bezpieczna! – podsumował Sławomir Mentzen.

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