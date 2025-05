Wybór studiów prawniczych to decyzja, która kształtuje nie tylko ścieżkę edukacyjną, ale często również całe życie zawodowe. Dlatego warto wybrać uczelnię, która oferuje więcej niż tylko wiedzę książkową – instytucję, która kształci z myślą o wyzwaniach współczesnego rynku, stawia na praktykę i wspiera rozwój kompetencji niezbędnych w zawodach prawniczych. Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji (EWSPA) w Warszawie doskonale wpisuje się w ten model edukacji, łącząc wysoką jakość kształcenia z naciskiem na praktyczne przygotowanie studentów do kariery zawodowej. Dlaczego warto ją wybrać? Odpowiadamy

Dlaczego warto studiować prawo na EWSPA?

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji to uczelnia, która łączy akademicką rzetelność z elastycznym podejściem do potrzeb studentów. Program studiów został zaprojektowany tak, by łączyć teoretyczne podstawy prawa z intensywnym przygotowaniem praktycznym, co daje studentom realną przewagę już na etapie wejścia na rynek pracy.

female teacher checking exam results of male student in classroom

Wybierając EWSPA, zyskujesz:

Zajęcia prowadzone przez praktyków prawa – wśród wykładowców są sędziowie, adwokaci, prokuratorzy i radcowie prawni, którzy przekazują wiedzę opartą na doświadczeniu z sal sądowych i kancelarii, a nie wyłącznie z podręczników.

– wśród wykładowców są sędziowie, adwokaci, prokuratorzy i radcowie prawni, którzy przekazują wiedzę opartą na doświadczeniu z sal sądowych i kancelarii, a nie wyłącznie z podręczników. Indywidualne podejście do studenta – kameralne grupy, bezpośredni kontakt z wykładowcami i możliwość zadawania pytań na każdym etapie nauki to fundament skutecznego kształcenia.

– kameralne grupy, bezpośredni kontakt z wykładowcami i możliwość zadawania pytań na każdym etapie nauki to fundament skutecznego kształcenia. Elastyczność studiowania – EWSPA oferuje zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, co umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową lub innymi zobowiązaniami.

– EWSPA oferuje zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, co umożliwia łączenie nauki z pracą zawodową lub innymi zobowiązaniami. Nowoczesną infrastrukturę – przyjazne przestrzenie do nauki, dostęp do zasobów cyfrowych, specjalistyczna biblioteka i systemy wspierające samodzielną edukację.

Praktyka od pierwszego roku

EWSPA kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty kształcenia. Studenci mają możliwość uczestniczenia w symulacjach rozpraw sądowych, warsztatach, a także korzystają z rozbudowanego systemu praktyk zawodowych. To właśnie dzięki temu absolwenci uczelni są lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i zdobywania doświadczenia już od pierwszych lat studiów.

Studia prawnicze z myślą o przyszłości

Studia prawnicze to nie tylko prestiżowy kierunek, ale przede wszystkim ścieżka do zawodów o dużym znaczeniu społecznym i stabilnych perspektywach zatrudnienia. W dobie dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, absolwenci kierunku prawo cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród pracodawców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. To zawód wymagający nie tylko szerokiej wiedzy, ale także praktycznych umiejętności analitycznych, retorycznych i negocjacyjnych.

Group of university students in a circular classroom with the teacher in the middle explaining

Wybierając studia na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, inwestujesz w edukację, która daje realną przewagę na rynku. EWSPA umożliwia rozwój w wielu kierunkach, od tradycyjnych zawodów prawniczych, takich jak adwokat, sędzia czy radca prawny, po nowoczesne ścieżki kariery w compliance, doradztwie prawnym dla firm technologicznych, sektorze NGO czy instytucjach europejskich. Dzięki bogatemu programowi praktyk, kontaktom z otoczeniem prawnym oraz wsparciu kadry dydaktycznej, studenci zyskują nie tylko dyplom, ale przede wszystkim kompetencje i pewność siebie w działaniu.

EWSPA – inwestycja w wiedzę, praktykę i elastyczną ścieżkę kariery

Studia prawnicze na Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie to nie tylko gwarancja solidnego wykształcenia, ale również możliwość dostosowania tempa nauki i kierunku rozwoju do indywidualnych planów zawodowych. EWSPA oferuje jednolite studia magisterskie na kierunku „Prawo”, które – jako jedna z nielicznych uczelni – można ukończyć już w 3,5 roku, co oznacza szybsze wejście na rynek pracy i wcześniejsze rozpoczęcie kariery zawodowej.

Program studiów został zaprojektowany z myślą o osobach, które oczekują praktycznego podejścia do nauki: studenci regularnie uczestniczą w warsztatach, zajęciach tutorskich oraz praktykach odbywanych pod okiem doświadczonych prawników – praktyków zawodu. Dzięki temu już w trakcie nauki zdobywają umiejętności cenione przez pracodawców: precyzję argumentacji, umiejętność stosowania prawa w realnych sytuacjach oraz pewność działania w środowisku zawodowym.

Lawyer and businesswoman or judge Consult with clients, legal and legal services.

Dla osób poszukujących możliwości specjalistycznego kształcenia po ukończeniu studiów, EWSPA przygotowała także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się kierunek „Prawo Medyczne”, skierowany do prawników, lekarzy oraz menedżerów sektora ochrony zdrowia, który łączy wiedzę prawniczą z praktyką zarządzania w realiach systemu zdrowotnego.

Warto również podkreślić międzynarodowy wymiar uczelni – EWSPA prowadzi studia nie tylko w Warszawie, ale także w Londynie i Brukseli, umożliwiając naukę w formule zdalnej, co otwiera dodatkowe możliwości rozwoju dla osób spoza Polski lub pracujących zawodowo.

Fot. mat. prasowe

Podsumowując, należy stwierdzić, że EWSPA to uczelnia, która łączy solidne przygotowanie teoretyczne z intensywną praktyką. Jeżeli chcesz zatem zdobyć wykształcenie prawnicze i od początku studiów budować swoją przyszłość zawodową studiuj prawo na EWSPA.

Artykuł sponsorowany