Korzystanie z Internetu mobilnego, jak wskazuje jego nazwa, powinno być możliwe w każdej lokalizacji. Dlaczego zatem wiele osób ma problem z zasięgiem, a transfer danych wyraźnie zwalania? Problemem zazwyczaj jest siła sygnału udostępnianego przez operatora, w związku z czym rozwiązaniem może być jego zmiana.

Tłumy i brak zasięgu – jakie mogą być przyczyny?

Co może powodować ograniczenie prędkości Internetu mobilnego lub problemy z zasięgiem? Przyczyny mogą być różne, ponieważ może to być np. skutek awarii urządzenia, czy przypadkowego włączenia funkcji, które negatywnie wpływają na zasięg sieci. Z reguły jednak problem leży po stronie operatora, ponieważ sieć komórkowa może być przeciążona lub udostępniać zbyt słaby zasięg w danej lokalizacji. Jak zatem rozwiązać problemy z brakiem lub słabo działającym Internetem mobilnym? Najprostszym rozwiązaniem jest zmiana operatora, co pozwoli zacząć korzystać z sieci udostępniającej szybki i stabilny Internet mobilny 5G.

Na co zwrócić uwagę przy zmianie operatora?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie zmiana operatora to najprostszy sposób, by rozwiązać problemy z brakiem zasięgu Internetu mobilnego. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze nowego dostawcy Internetu? Poza dobrym zasięgiem warto zadbać przede wszystkim o to, by oferta była dopasowana do potrzeb danego użytkownika. W związku z tym należy zdecydować między innymi o:

wielkości pakietu internetowego, która powinna zostać dobrana w taki sposób, by Internetu nigdy nie zabrakło;

korzystaniu z oferty na kartę lub Internetu mobilnego w ramach abonamentu. W tym miejscu warto podkreślić, że abonament jest zdecydowanie tańszą opcją;

długości trwania umowy z operatorem, ponieważ poszczególne firmy oferują abonament na 24 miesiące. Wyróżnia się w tym przypadku polski operator Otvarta, który pozwala korzystać z Internetu mobilnego w ramach bezterminowego abonamentu. W efekcie nie ma konieczności przedłużania umowy na kolejny okres, a użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi bez podawania przyczyny.

Dlaczego warto postawić na Internet mobilny 5G?

Kwestią, którą warto wziąć pod uwagę przy zmianie operatora jest także możliwość korzystania z Internetu mobilnego 5G. Dlaczego jest to takie ważne? Przede wszystkim dlatego, że technologia 5G to znacznie szybsze i stabilniejsze łącze niż poprzednia generacja, czyli Internet LTE. Docelowo (za kilka lat) Internet 5G ma bowiem umożliwiać pobieranie danych z prędkością do 20 Gb/s. Obecnie szybkość łącza jest znacznie niższa, jednak zdecydowanie wyższa niż w przypadku Internetu 4G. Przykładowo wspomniany już operator Otvarta udostępnia Internet mobilny 5G z prędkością na poziomie 600 Mb/s. Co jeszcze przemawia za tym, by postawić na Internet 5G? Przede wszystkim:

mniejsze opóźnienia – PING jest nawet dziesięciokrotnie niższy niż w przypadku Internetu LTE;

stabilność – Internet mobilny 5G opiera się na nowoczesnej infrastrukturze, co ogranicza ryzyko wystąpienia przeciążeń nadajników;

bezpieczeństwo – Internet mobilny 5G posiada dodatkowe mechanizmy ochrony, dzięki czemu korzystanie z niego jest znacznie bezpieczniejsze niż w przypadku starszych technologii.

Internet 5G w sieci Otvarta

Decydując się na zmianę operatora ze względu na problemy z zasięgiem, warto rozważyć ofertę wspomnianego wcześniej operatora Otvarta, która jest dostępna pod linkiem: https://otvarta.pl/. Przede wszystkim dlatego, że jest to polski operator, który istnieje na rynku od 2004 roku i był jedną z pierwszych firm udostępniających w kraju możliwość korzystania z Internetu 5G. Zaletą z pewnością jest również fakt, że Otvarta posiada w swojej ofercie do wyboru aż cztery warianty abonamentu internetowego. Co istotne, w każdym przypadku jest to Internet mobilny bez limitu, ponieważ po wyczerpaniu dostępnego pakietu danych nadal można korzystać z łącza, a ograniczeniu ulega jedynie jego prędkość. Najtańszy abonament kosztuje jedynie 19,99 złotych, a za najdroższy wariant należy zapłacić tylko 99,99 złotych, co w odniesieniu do 500 GB danych w pakiecie nie jest wygórowaną sumą. Na korzyść przemawia także możliwość korzystania z eSIM, czyli wirtualnego odpowiednika tradycyjnej karty SIM. Jest to bowiem nie tylko wygodne, ale również zdecydowanie bardziej bezpieczne.

Podsumowując, należy stwierdzić, że słaby zasięg poważnie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia korzystanie z Internetu mobilnego. Rozwiązaniem tego problemu może być zmiana operatora, a decydując się na nią warto wybrać tani abonament w Otvarta.

