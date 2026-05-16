Wracając z Chin Donald Trump na pokładzie samolotu rozmawiał z dziennikarzami. Gdy usłyszał pytanie od dziennikarza redakcji „The New York Times”, emocje wzięły górę. Padły bardzo ciężkie oskarżenia.

Podczas powrotu z Chin Trump usłyszał pytanie o o sytuację w Iranie. Obecnie obowiązuje tam kruche zawieszenie broni, które wstrzymało działania militarne. Prezydent wcześniej sugerował jednak możliwość wznowienia kampanii zbrojnej.

David Sanger z redakcji „The New York Times”, stwierdził, że bombardowania trwały 38 dni, a mimo tego nie doprowadziły do zmian politycznych w Iranie. „Jaki będzie sens powtórki?” – zapytał wprost.

To zdenerwowało prezydenta USA. „Odnieśliśmy całkowite zwycięstwo. Uważam, że to, co piszesz, jest zdradą. Uważam, że to zdrada, gdy piszesz, że militarnie im się wiedzie, a nie mają marynarki wojennej, sił powietrznych ani żadnej broni. Powinieneś się wstydzić” – wściekał się Trump.

Trump to NYT's David Sanger: "I had a total military victory. But the fake news, guys like you, write incorrectly. You're a fake guy. We had a total military victory. I actually think it's sort of treasonous what you write. You should be ashamed of yourself. I actually think it's… pic.twitter.com/QK421YHKtq — Aaron Rupar (@atrupar) May 15, 2026

Sanger próbował dopytać, ale Trump mu przerwał i ponownie mówił o zdradzie. Dodał, że dziennikarz realizuje linię narzucaną przez redakcję. Zarzucał, że liczba subskrybentów „The New York Times” jest bardzo, bardzo niska, bardzo niska.

Przeczytaj również:

Źr. o2.pl