Wracając z Chin Donald Trump na pokładzie samolotu rozmawiał z dziennikarzami. Gdy usłyszał pytanie od dziennikarza redakcji „The New York Times”, emocje wzięły górę. Padły bardzo ciężkie oskarżenia.
Podczas powrotu z Chin Trump usłyszał pytanie o o sytuację w Iranie. Obecnie obowiązuje tam kruche zawieszenie broni, które wstrzymało działania militarne. Prezydent wcześniej sugerował jednak możliwość wznowienia kampanii zbrojnej.
David Sanger z redakcji „The New York Times”, stwierdził, że bombardowania trwały 38 dni, a mimo tego nie doprowadziły do zmian politycznych w Iranie. „Jaki będzie sens powtórki?” – zapytał wprost.
To zdenerwowało prezydenta USA. „Odnieśliśmy całkowite zwycięstwo. Uważam, że to, co piszesz, jest zdradą. Uważam, że to zdrada, gdy piszesz, że militarnie im się wiedzie, a nie mają marynarki wojennej, sił powietrznych ani żadnej broni. Powinieneś się wstydzić” – wściekał się Trump.
Sanger próbował dopytać, ale Trump mu przerwał i ponownie mówił o zdradzie. Dodał, że dziennikarz realizuje linię narzucaną przez redakcję. Zarzucał, że liczba subskrybentów „The New York Times” jest bardzo, bardzo niska, bardzo niska.
Źr. o2.pl