Unia Europejska mimo sprzeciwu Węgier i Słowacji przyjęła kluczowe konkluzje szczytu w sprawie dalszego wsparcia dla Ukrainy. 25 państw członkowskich poparło m.in. uruchomienie 90-miliardowej pożyczki dla Kijowa na lata 2026-2027 oraz 20. pakiet sankcji przeciwko Rosji. To wyraźny sygnał, że większość UE nie zamierza ustępować Budapesztowi i Bratysławie.

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ostro skrytykował postawę Viktora Orbana. Stwierdził, że zachowanie premiera Węgier jest „nie do przyjęcia” i narusza zasady dobrej wiary oraz lojalnej współpracy zapisane w traktatach unijnych. Costa przypomniał, że decyzja o pożyczce zapadła już w grudniu 2025 roku za pełnym konsensusem – w tym z poparciem samego Orbana.

Robert Fico z kolei tłumaczył głos „przeciw” tym, że Słowacja domagała się włączenia do konkluzji zapisu dotyczącego rurociągu Przyjaźń. – Z niezrozumiałych powodów spotkało się to z odmową. Nie będę głosował za konkluzjami dotyczącymi Ukrainy – oświadczył słowacki premier. Jednak konkluzje obejmują nieustające wsparcie dla Ukrainy, potępienie Rosji oraz zobowiązanie do dalszej pomocy finansowej i wojskowej. Kluczowym elementem jest uruchomienie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na najbliższe dwa lata. Decyzja ma też przyspieszyć naprawę uszkodzonego rurociągu Przyjaźń, od którego uzależnione są dostawy ropy na Węgry i Słowację.

Spór o rurociąg stał się główną osią konfliktu. Węgry i Słowacja oskarżają Ukrainę o celowe opóźnianie napraw po rosyjskich atakach. Zełenski zadeklarował jednak, że Kijów zrobi wszystko, by jak najszybciej przywrócić przepływ surowca. Komisja Europejska zapowiedziała już konkretną pomoc techniczną Ukrainie przy naprawie infrastruktury.

