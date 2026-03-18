Chorwacki dziennikarz śledczy Domagoj Margetić złożył do prokuratury w Mediolanie oficjalną skargę na prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia. Oskarża go o udział w organizacji tzw. „ludzkiego safari” podczas oblężenia Sarajewa w latach 1992-1993, gdy bogaci cudzoziemcy mieli płacić za strzelanie do cywilów z pozycji snajperskich.

Domagoj Margetić twierdzi, że Vucić jako młody ochotnik służył w przestępczym oddziale paramilitarnym dowodzonym przez Slavko Aleksića, powiązanym z Serbską Partią Radykalną. Według dziennikarza prezydent Serbii miał pomagać w organizowaniu „turystyki snajperskiej”, a nawet przekazać dowódcy oddziału 20 tysięcy marek niemieckich. Margetić opublikował zdjęcia i dokumenty, które mają potwierdzać obecność Vucicia na cmentarzu w Sarajewie w tamtym okresie.

Śledztwo we Włoszech

Włoska prokuratura w Mediolanie prowadzi śledztwo w sprawie „snajperskiego safari”. Zawiadomienie wpłynęło po emisji słoweńskiego filmu dokumentalnego „Sarajevo Safari” z 2022 roku. Prokuratorzy badają, czy cudzoziemcy faktycznie płacili za możliwość strzelania do mieszkańców oblężonego miasta.

Aleksandar Vucić zaprzecza wszystkim oskarżeniom. Przyznaje jedynie, że był ochotnikiem w Sarajewie w latach 90., ale stanowczo odrzuca udział w jakichkolwiek zbrodniczych działaniach czy organizacji „turystyki snajperskiej”. Serbskie władze nazywają całą sprawę polityczną prowokacją i atakiem na prezydenta.

Skandal wybuchł w momencie, gdy Vucić prowadzi intensywną kampanię polityczną w Serbii, a relacje z Bośnią i Hercegowiną pozostają napięte. Prokuratura w Mediolanie nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w sprawie statusu śledztwa, ale chorwacki dziennikarz zapowiada kolejne dowody.

Źródło: TVP Info