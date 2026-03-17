Rząd Norwegii właśnie wysłał oficjalne pisma do wszystkich 357 gmin kraju z wyraźnym nakazem natychmiastowego wzmocnienia gotowości kryzysowej. Władze lokalne muszą przygotować się na przerwy w dostawach prądu, wody i łączności oraz na ewentualny konflikt zbrojny. To część strategii „obrony totalnej”, którą Oslo rozbudowuje w obliczu napiętej sytuacji w Europie.

Rząd rozesłał do każdej gminy szczegółowe wytyczne, nakazując zaktualizowanie planów kryzysowych, zabezpieczenie kluczowej infrastruktury i opracowanie procedur na wypadek długotrwałych zakłóceń. Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego podkreśla, że samorządy odpowiadają za utrzymanie podstawowych funkcji państwa. Zaczynając od dostaw wody przez opiekę zdrowotną po wsparcie dla najbardziej wrażliwych mieszkańców.

Co konkretnie muszą zrobić gminy?

Minister Astri Aas-Hansen zaznacza, że lokalne plany muszą być nie tylko aktualne, ale przede wszystkim realistyczne i gotowe na najtrudniejsze scenariusze. Gminy mają zabezpieczyć krytyczną infrastrukturę, przygotować alternatywne sposoby komunikacji i funkcjonowania usług. Do ich zadań należy również zapewnienie ciągłości opieki zdrowotnej oraz opracowanie planów współpracy z wojskiem, w tym gotowości na przyjęcie ewakuowanej ludności.

Norwegia od lat rozwija model obrony totalnej, który zakłada ścisłą współpracę armii, administracji i całego społeczeństwa. Dlatego strategia ta została znacznie wzmocniona po 2016 roku w odpowiedzi na agresywną postawę Rosji i wojnę na Ukrainie. Obecne działania to bezpośrednia reakcja na rosnące zagrożenia hybrydowe, cyberataki oraz ryzyko eskalacji konfliktu w Europie.

Źródło: RMF 24