Emerytowany generał amerykański Antonio Aguto upił się gruzińską czachą podczas służbowej wizyty w Kijowie, a następnie zostawił w ukraińskim pociągu tajne mapy wojskowe oznaczone klauzulą „secret”. Dokumenty odnaleziono dopiero dzień później w wagonie jadącym do Polski. Raport inspektora generalnego Pentagonu ujawnia całą kompromitującą historię.

W maju 2024 roku generał Antonio Aguto (wtedy jeszcze dowódca jednostki koordynującej pomoc dla Ukrainy) przyjechał do Kijowa. Podczas kolacji wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czachy (40–50 proc. alkoholu). Następnego dnia był wciąż pijany – nie potrafił jasno formułować myśli, był ospały i senny. Świadkowie relacjonują, że upadł co najmniej trzy razy, nabawił się wstrząsu mózgu i miał wielki siniak na czole. Mimo to brał udział w spotkaniach służbowych, w tym z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem i przedstawicielami ukraińskiej armii. Współpracownicy byli tak zaniepokojeni, że odradzali mu udział w rozmowach.

Tajne mapy zostawione w pociągu

Generał zabrał ze sobą tajne mapy wojskowe. Podczas powrotu do Polski zostawił je w ukraińskim pociągu. Mapy znajdowały się w plastikowej tubie, która nie była odpowiednio zabezpieczona. Dokumenty odnaleziono dopiero dzień później – na szczęście nietknięte. Jeden ze świadków zeznał, że tubę widziano w pociągu, ale po dotarciu do Polski nikt jej nie wyładował. Generał Aguto sam zauważył brak dopiero w bazie w Wiesbaden w Niemczech.

Raport Pentagonu i reakcja generała

Cała sprawa wyszła na jaw dzięki anonimowym donosom, które doprowadziły do raportu inspektora generalnego Pentagonu. Generał Aguto (przeszedł na emeryturę w sierpniu 2024) wziął pełną odpowiedzialność za wpadkę swojego zespołu. Incydent dotyczy jednostki, która od 2022 roku koordynowała dostawy broni na Ukrainę. Po szczycie NATO w Waszyngtonie jej zadania przejął Sojusz.

Źródło: RMF 24