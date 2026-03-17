Prezydent USA Donald Trump otwarcie zapowiedział, że rozważa zajęcie Kuby. „Uważam, że będę miał zaszczyt zająć Kubę” – powiedział w Gabinecie Owalnym. Dodał, że może zrobić z wyspą dosłownie wszystko, co zechce – wyzwolić ją, przejąć lub zająć w dowolnej formie. Deklaracja padła w momencie, gdy Kuba pogrąża się w całkowitym blackoutie energetycznym.

Trump wypowiedział te słowa przed oficjalnym podpisaniem kolejnego pakietu rozporządzeń wykonawczych. Gdy dziennikarze zapytali, co dokładnie ma na myśli, prezydent USA odpowiedział bez ogródek:- Zająć Kubę w jakiejś formie, czy ją wyzwolę czy przejmę – mogę zrobić z nią, co chcę. Dodał również:- Mogę zdradzić, że z nami rozmawiają. To upadły naród, nie mają ropy, nie mają niczego. Mają ładną ziemię.

Deklaracja Trumpa padła tuż po tym, jak kubańskie Ministerstwo Energii i Górnictwa potwierdziło całkowite odłączenie krajowego systemu elektroenergetycznego. Wyspa jest bez prądu od kilku dni. Przyczyną jest brak dostaw ropy z Wenezueli – po tym, jak Stany Zjednoczone aresztowały Nicolasa Maduro i rozpoczęły rozmowy z jego następczynią Delcy Rodríguez. Kuba otrzymywała 83 proc. energii właśnie z paliw kopalnych z Wenezueli. Obecnie działa głównie na elektrowniach termoelektrycznych i gazie ziemnym.

Metody Trumpa

To już kolejny kraj na celowniku Trumpa po Wenezueli i Iranie. Prezydent konsekwentnie realizuje strategię osłabiania sojuszników Rosji – krok po kroku. Kuba, która od lat jest bliskim partnerem Moskwy i Teheranu, staje się kolejnym elementem tej układanki. Jednak na razie brak oficjalnej reakcji z Hawany, ale Miguel Díaz-Canel przyznał w piątek, że wyspa nie otrzymuje ropy od ponad trzech miesięcy. Dlatego sytuacja na Kubie pogarsza się lawinowo, a słowa Trumpa sugerują, że Waszyngton może wykorzystać kryzys do radykalnych działań. Świat czeka na kolejny ruch Białego Domu.

Źródło: Polsat News