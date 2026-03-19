Polska rozważa dołączenie do programu budowy myśliwca 6. generacji GCAP, realizowanego wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię. Jak podaje Wirtualna Polska, plany Warszawy spotkały się z pozytywną reakcją ukraińskich analityków.

Eksperci z ukraińskiego serwisu Defense Express ocenili pomysł krótko i jednoznacznie. – To dobry ruch – tak w trzech słowach podsumowali możliwe zaangażowanie Polski w projekt nowoczesnego myśliwca.

Program GCAP (Global Combat Air Programme) zakłada stworzenie zaawansowanego samolotu bojowego nowej generacji, który w przyszłości ma zastąpić obecnie używane maszyny. Udział w projekcie oznaczałby dla Polski dostęp do najnowszych technologii wojskowych oraz wzmocnienie potencjału obronnego.

Zdaniem analityków taki krok wpisuje się w szerszą strategię modernizacji polskiej armii oraz zwiększania bezpieczeństwa w regionie. W obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej inwestycje w nowoczesne systemy uzbrojenia są postrzegane jako kluczowe dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

Na szerszym poziomie to także sygnał, że Polska chce nie tylko kupować sprzęt, ale coraz mocniej uczestniczyć w jego tworzeniu. Wejście do takiego programu mogłoby oznaczać realny awans technologiczny i większą niezależność w przyszłości – zarówno militarną, jak i przemysłową.

