Prezydent Donald Trump poinformował w niedzielę, że siły zbrojne USA zatopiły dziewięć irańskich okrętów wojennych i zniszczyły ważne elementy infrastruktury marynarki Iranu w trakcie trwającej operacji militarnej przeciwko Islamskiej Republice. Według niego część z zatopionych jednostek należała do większych i istotnych statków w irańskiej flocie.

Trump przekazał tę informację za pośrednictwem mediów społecznościowych, jednocześnie zapowiadając, że działania wobec pozostałych irańskich jednostek będą kontynuowane i flota Iranu zostanie uniemożliwiona funkcjonowanie jako realna siła na morzu.

W komunikatach militarnych stwierdzono, że działania te są częścią szeroko zakrojonej ofensywy mającej na celu osłabienie potencjału militarnego Iranu po eskalacji konfliktu w regionie, który obejmuje także uderzenia rakietowe i dronowe ze strony Iranu na cele amerykańskie i sojusznicze.

Amerykańskie dowództwo potwierdziło także, że trzech amerykańskich żołnierzy zginęło, a pięciu zostało poważnie rannych w wyniku działań bojowych, podkreślając jednocześnie, że ofensywa będzie kontynuowana aż do osiągnięcia „strategicznych celów”.

Ogłoszone informacje pojawiają się w trakcie rosnącego napięcia na Bliskim Wschodzie, gdzie incydenty militarne między USA, Izraelem i Iranem doprowadziły do otwartego konfliktu, obejmującego działania na morzu, w powietrzu i potencjalnie nowe etapy wojskowej konfrontacji.

