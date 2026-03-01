Siły USA zaatakowały irański statek. To okręt wojenny typu Jamaran, który w wyniku uderzenia tonie przy nabrzeżu w porcie Chah Bahar w Zatoce Omańskiej.

W oświadczeniu United States Central Command zaznaczono, że uderzenie miało miejsce w ramach trwających działań, które objęły także inne cele militarne Iranu. W komunikacie wezwano irańskich żołnierzy, w tym członków Islamic Revolutionary Guard Corps i policji, aby złożyli broń i opuścili okręt, który wkrótce zatonie.

To zdarzenie jest częścią szerszej eskalacji konfliktu między Waszyngtonem a Teheranem, która nasiliła się od wystrzelenia przez Iran rakiet i dronów na cele amerykańskie oraz sojusznicze na Bliskim Wschodzie.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Amerykanie nie przedstawili szczegółowych danych dotyczących strat po stronie irańskiej ani tego, czy na pokładzie znajdowali się członkowie załogi. Strona irańska jak dotąd nie wydała oficjalnego komunikatu potwierdzającego skutki uderzenia.

To kolejny etap rosnącego konfliktu, który w ostatnich dniach objął również ataki na infrastrukturę wojskową Iranu oraz odpowiedzi rakietowo-dronowe ze strony Teheranu na cele USA i ich sojuszników.

