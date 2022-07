Zgodę Ministerstwa Zdrowia na transplantacje serca i płuc otrzymała Klinika Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Planowane są nie tylko oddzielne przeszczepy serca i płuc, ale też wielonarządowe, równoczesne przeszczepienia serca i płuc, serca i wątroby, serca i nerki.

Rzecznik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Jarosław Kulczycki poinformował PAP, że wcześniej UCK WUM uzyskało pozytywną rekomendację Krajowej Rady Transplantacyjnej, a zgoda MZ otwiera drogę do powstania kolejnego silnego ośrodka transplantacyjnego na WUM.

Planowane są nie tylko oddzielne przeszczepy serca i płuc, ale też transplantacje wielonarządowe: równoczesne przeszczepienia serca i płuc, serca i wątroby, serca i nerki. W planach są również przeszczepienia płuc od żywych dawców, co daje szczególnie dobre rezultaty u pacjentów pediatrycznych.

„Mam nadzieję, że powstanie tu również program mechanicznego wspomagania krążenia serca, to znaczy wszczepiania pomp, które są przeznaczone dla pacjentów niekwalifikujących się do transplantacji serca, albo kwalifikujących się i oczekujących na transplantację. Są to pompy, które są przeznaczone również dla dzieci i mam nadzieję, że ten program będzie funkcjonował także w szpitalu pediatrycznym” – podkreśla kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM prof. Mariusz Kuśmierczyk.

Transplantologia w UCK WUM to szybko rozwijająca się gałąź medycyny. Kliniki UCK WUM są wiodącymi w kraju ośrodkami transplantacji wątroby, trzustki, nerki oraz szpiku kostnego. Doświadczenia różnych klinik transplantacyjnych UCK WUM i powstanie nowego ośrodka transplantacji serca i płuc pozwoli na osiągnięcie efektu synergii i wzrost liczby przeszczepień wielonarządowych w Polsce.

W maju br. NIK przedstawiła wyniki kontroli organizacji i finansowaniu przeszczepiania narządów w Polsce. W czasie objętym kontrolą minister zdrowia realizował wieloletni Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2021.

Program zakładał m.in. wzrost liczby przeszczepień narządów od zmarłych dawców o co najmniej 100 proc., a przeszczepień nerki od żywego dawcy o co najmniej 500 proc. w stosunku do liczby tych przeszczepień w 2009 r. Celów tych nie udało się jednak zrealizować. Do 2019 r., czyli ostatniego roku przed wybuchem epidemii, liczba przeszczepień narządów wzrosła zaledwie o 40 proc., a liczba przeszczepień nerki od żywego dawcy o 126 proc.

Według stanu na koniec 2020 r., na krajowej liście osób oczekujących na przeszczep narządów było 1799 osób, w tym najwięcej osób oczekiwało na przeszczep nerki (1007 osób), serca (415 osób) i płuc (168 osób). Średni czas oczekiwania na przeszczep wynosił: w przypadku nerki – 430 dni (w trybie pilnym – 30 dni), serca – 603 dni (w trybie pilnym – 91), płuc – 225 dni (jeden dzień w trybie pilnym), a wątroby 121 dni (jeden dzień w trybie pilnym).

Według stanu na koniec I półrocza 2021 r. na przeszczep narządu czekało 1630 osób (w trybie pilnym – 58 osób). Najwięcej osób oczekiwało w trybie zwykłym na przeszczepienie nerki – 968, a w trybie pilnym na przeszczep serca – 49 osób. Z ustaleń kontroli wynika, że w latach 2016-2021 (I półrocze) czas oczekiwania na przeszczep narządu sukcesywnie się wydłużał. W 2016 r. rekordziści na transplantację czekali ponad 4 lata (1599 dni), a w 2020 r. nawet 12 lat (4382 dni).

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agata Zbieg