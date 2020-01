Piotr Żyła w swoim stylu skomentował zwycięstwo Dawida Kubackiego w Turnieju Czterech Skoczni. W rozmowie z Onetem polski skoczek stwierdził, że jego kolega z reprezentacji zaprezentował… „technikę gąsiora”.

Piotr Żyła prezentuje w tym sezonie bardzo niestabilną formę. Początek miał słaby, później było jednak lepiej. Najlepiej Żyła spisał się w Oberstdorfie, gdzie na inaugurację Turnieju Czterech Skoczni zajął piąte miejsce. Później był 15., 12., a na koniec 27. i ostatecznie w całym cyklu zajął 14. miejsce.

W rozmowie z Onetem Żyła przyznał, że ostatni konkurs kompletnie mu nie wyszedł. „Tak czasami bywa. Nie wszystko poszło po mojej myśli. W Bischofshofen kompletnie nic nie wychodziło. Mam pewne przypuszczenia” – powiedział.

Żyła odniósł się też do zwycięstwa Dawida Kubackiego w całym Turnieju Czterech Skoczni. Oczywiście skomentował to w swoim stylu. „Dawid pokazał w Turnieju Czterech Skoczni technikę gąsiora, a to nie jest takie proste. A na czym polega? Na wyciąganiu w skoku jak gąsior” – stwierdził.

Czytaj także: Ile zarobił Dawid Kubacki? Dzięki TCS znacząco się wzbogacił!

Źr.: Onet