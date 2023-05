Smartfony stały się nieodłącznym elementem naszego życia. Korzystamy z nich do komunikacji, pracy, rozrywki i przechowywania ważnych danych. Jednak, jak to bywa, wypadki się zdarzają, a zalanie smartfona jest jednym z najczęstszych problemów, z jakimi możemy się spotkać. Co zrobić, gdy nasz drogi telefon zostanie zalany wodą lub innym płynem? Oto kilka kroków, które warto podjąć w takiej sytuacji.

Po pierwsze – działaj szybko

Pierwszą i najważniejszą zasadą jest możliwie najszybsze wyłączenie smartfona natychmiast po zalaniu. Należy go wyłączyć, aby uniknąć powstawania zwarcia i uszkodzenia elektroniki wewnątrz urządzenia. Wyłączenie smartfona może być trudne, jeśli ekran nie reaguje na dotyk, dlatego warto znać kombinację klawiszy do wymuszenia wyłączenia (zwykle jest to przytrzymanie przycisku zasilania i głośności przez kilka sekund).

Następnym krokiem jest staranne osuszenie smartfona. Możemy użyć miękkiej szmatki lub ręcznika, aby usunąć widoczną wilgoć z zewnątrz urządzenia. Ważne jest, aby nie pocierać ekranu zbyt mocno, ponieważ może to uszkodzić powłokę oleofobową. Należy także pamiętać, żeby nie strzelać powietrzem do otworów w smartfonie, gdyż może to spowodować wyparcie wilgoci do wrażliwych miejsc wewnątrz urządzenia.

Z pomocą przyjdzie także ryż lub krzemielina

Po osuszeniu zewnętrznego wilgotności, można zastosować trik z ryżem. Wystarczy umieścić zalany smartfon w misce z suchym ryżem i pozostawić go na kilka godzin lub nawet na całą noc. Ryż działa jako naturalny absorber wilgoci i może pomóc w usunięciu resztek wody z wnętrza urządzenia. Warto jednak pamiętać, że ta metoda nie jest gwarantowana i nie zawsze przynosi pozytywne rezultaty.

Kolejnym krokiem, który można podjąć, jest umieszczenie smartfona w woreczku strunowym z kilkoma torebkami krzemeliny. Krzemelina to substancja chłonąca wilgoć, która może pomóc w usuwaniu wilgoci z urządzenia. Warto pozostawić telefon w tym stanie na kilka godzin lub nawet na cały dzień, aby pozwolić krzemelinie wchłonąć wilgoć.

Co jeśli mimo tego smartfon się nie włącza?

Jeśli mimo podjętych działań smartfon nadal nie działa poprawnie, konieczne może być odwiedzenie serwisu lub skontaktowanie się z producentem. Fachowcy posiadają odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby ocenić stopień uszkodzenia urządzenia i podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Ważne jest również pamiętanie o zapobiegawczych środkach. Istnieją specjalne etui i pokrowce, które zapewniają ochronę przed zalaniem. Warto również unikać korzystania ze smartfona w pobliżu wody, jak basenu czy łazienki, szczególnie jeśli urządzenie nie jest wodoodporne. Dodatkowo, regularne tworzenie kopii zapasowych danych na zewnętrznych nośnikach lub w chmurze pozwoli uniknąć utraty ważnych informacji w przypadku awarii smartfona.

Podsumowując

Podsumowując, zalany smartfon nie musi oznaczać końca świata. Ważne jest szybkie wyłączenie urządzenia, staranne osuszenie, a następnie zastosowanie trików, takich jak ryż czy krzemelina. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, zawsze można skorzystać z pomocy profesjonalistów. Kluczem jest jednak profilaktyka i dbanie o bezpieczeństwo urządzenia, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości. Pamiętajmy o tworzeniu kopii zapasowych i ochronie smartfona przed działaniem czynników zewnętrznych.

Tekst powstał przy współpracy z Apple Home – Serwisem iPhone w Warszawie (https://applehome.pl)