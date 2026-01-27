Nietypowy przebieg miała rozmowa w programie Agnieszki Gozdyry w telewizji Polsat News. Chodzi o słowa, które w pewnym momencie wypowiedział polityk PiS – Janusz Cieszyński.

Jednym z gości programu był Łuaksz Rzepecki, obecnie związany z Konfederacją, a w przeszłości pełniący funkcję doradcy byłego prezydenta RP – Andrzeja Dudy. Rzepecki krytykował rząd Mateusza Morawieckiego za politykę przyjęta w okresie pandemii koronawirusa, szczególnie w kontekście zakupu szczepionek. Polityk mówił, że obecnie trwa spór sądowy o 6 miliardów złotych, w którym stronami są Polska i firma Pfizer.

W pewnym momencie przerwał mu Cieszyński, który we wspomnianym okresie sprawował funkcję wiceministra zdrowia. – Po pierwsze tutaj do kolegi z Konfederacji – rozpoczął swój wywód. – Byku, byłeś doradcą Andrzeja Dudy. Co Ty mówisz, że Ty nie wiesz o co chodzi – powiedział Cieszyński przypominając Rzepeckiemu, że miał wiedzę dotyczącą polityki rządu w tamtym czasie.

– Jaki to ma związek z Pfizerem i tym, że sądzicie się na 6 miliardów złotych? – zapytał Rzepecki. – Przyłożyłeś rękę do nadmiaru zakupu szczepionek na 6 miliardów złotych, a teraz obracasz kota ogonem – powiedział polityk Konfederacji do Cieszyńskiego.

– Zachęcam do tego, żebyś tutaj pokazał nam te swoje rady dla prezydenta, żeby wtedy temu przeciwdziałał – podsumował swoją wypowiedź Janusz Cieszyński. Zapis rozmowy znajduje się poniżej.

Przeczytaj również: