W poniedziałek wieczorem w porcie Cirkewwa na Malcie rozegrały się przerażające sceny. 13-latka z Polski została porwana przez potężną falę, która dosłownie ją zmyła z nabrzeża. Trwają poszukiwania dziecka. Obrażeń doznali też jej ojciec i brat, którzy spacerowali razem z nią.

Koszmar rozegrał się w poniedziałek około godziny 18.15 w porcie Cirkewwa na południowej części nabrzeża Malty. 49-letni mężczyzna z Polski wraz z 17-lentim synem i 13-letnią córką – stali za barierkami. Nagle potężna fala przedarła się na ląd.

Jeden z ratowników uczestniczących w akcji poszukiwawczej opowiedział gazecie „Times of Malta” o szczegółach. Z jego relacji wynika, że potężna fala rzuciła obu mężczyzn na pobliską ścianę. 13-latka niestety została porwana przez falę do morza. Ojciec próbował jeszcze ratować córkę, ale nieskutecznie. Doznał przy tym obrażeń.

Natychmiast rozpoczęto akcje ratunkową. Przez całą noc trwały jednak fatalne warunki pogodowe. Późnym wieczorem akcję zawieszono i wznowiono we wtorek o świcie.

Drugiego dnia na pobliskich skałach znaleziono kurtkę. Rodzina potwierdziła, że miała ją na sobie 13-latka. To pozwoliło zawęzić obszar poszukiwań, ale fatalne warunki pogodowe nadal utrudniały działania.

„Wzburzone morze i silne wiatry, nadal stwarzają trudne warunki dla wszystkich zaangażowanych służb ratunkowych” – przekazało maltańskie wojsko. Żołnierze biorą udział w akcji.

Źr. Interia