18-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa po sobotnim ataku nożem na 30-letnią kobietę we Wrocławiu. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 21 na klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Gagarina na wrocławskim osiedlu Muchobór. Według ustaleń policji 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 30-letnią Polkę, zadając jej ciężkie obrażenia. Kobieta w stanie zagrażającym życiu została przetransportowana do szpitala. Napastnik został zatrzymany przez policjantów bezpośrednio po ataku.

W poniedziałek po godz. 12 podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Fabrycznej, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. – Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa – przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.

Jak dodał prokurator, obywatel Ukrainy nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie skierowania do sądu wniosku o zastosowanie wobec 18-latka tymczasowego aresztu.

Do sprawy odniosły się również ukraińskie służby konsularne we Wrocławiu. W opublikowanym oświadczeniu Konsulat Generalny Ukrainy potępił wszelkie przejawy przemocy i podkreślił, że każda osoba dopuszczająca się przestępstwa powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj również: