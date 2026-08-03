PiS wyraźnie traci poparcie w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Formacja Jarosława Kaczyńskiego uzyskała zaledwie 16,9 proc. wskazań, notując jeden z największych spadków spośród wszystkich ugrupowań. Liderem pozostaje Koalicja Obywatelska, a do Sejmu weszłaby także nowa formacja Mateusza Morawieckiego – Rozwój Plus.

Koalicja Obywatelska może liczyć na 27,5 proc. poparcia, co oznacza niewielki spadek o 0,5 pkt proc. względem czerwcowego badania. Na drugim miejscu znalazło się PiS z wynikiem 16,9 proc., tracąc aż 7,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem.

Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 14,4 proc. respondentów. Ugrupowanie zyskało 0,7 pkt proc. względem czerwca. Badanie pokazuje, że rozłam w PiS może mieć realny wpływ na układ sił po wyborach. Do Sejmu dostałaby się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 9,4 proc., a także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, który zdobył 7,8 proc. poparcia.

Próg wyborczy przekroczyłaby również Lewica z wynikiem 7,6 proc. Poza parlamentem znalazłyby się natomiast PSL (4 proc.), Razem (2,3 proc.) oraz Polska 2050, która uzyskała zaledwie 1,4 proc. poparcia. Niezdecydowanych pozostaje 8,8 proc. ankietowanych, a deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 64,4 proc.

To kolejny sondaż opublikowany po rozłamie w PiS, który pokazuje wyraźny odpływ części wyborców. Jednocześnie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego po raz kolejny przekracza 5-procentowy próg wyborczy, co oznaczałoby wejście nowego ugrupowania do Sejmu.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS metodą telefonicznych wywiadów CATI na próbie 1000 osób w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia.

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