34-latek trafił na trzy miesiące pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem 79-letniego mężczyzny w Wielkopolsce. Grzegorz M. zdaniem śledczych zabił, a następnie próbował spalić ciało ofiary. O sprawie poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

W piątek policja otrzymała zawiadomienie, że na terenie gospodarstwa w miejscowości Żydowo w Wielkopolsce znaleziono zwłoki. Na miejscu przebywał 34-latek, którego zatrzymano i przewieziono do komisariatu.

„Na miejscu wykonane zostały policyjne czynności w obecności Prokuratura Rejonowego we Wrześni oraz koronera. W sprawie wszczęte zostało śledztwo” – poinformował asp. Adam Wojciński z KPP we Wrześni.

W poniedziałek śledczy poinformowali, że zawłoki należały do 79-letniego właściciela posesji. To od niego 34-latek wraz z matką wynajmowali dom, w którym mieszkali. Jak podaje radio RMF FM, to właśnie matka złożyła zawiadomienie na policję.

34-latek usłyszał zarzut zabójstwa. „Prokurator przedstawił mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzany 7 lutego tego roku brutalnie pobił pokrzywdzonego, uderzając go w głowę wkrętakiem i młotkiem. Następnie oblał jego ciało nieustaloną cieczą łatwopalną, przykrył odpadami i podpalił” – poinformował rzecznik prokuratury.

Prok. Wawrzyniak zaznaczył, że mężczyzny nie przesłuchano, ponieważ „biegli psychiatrzy stwierdzili, że nie jest zdolny do udziału w czynnościach procesowych”. Grozi mu nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

