Zdumiewająca sytuacja w programie Agnieszki Gozdyry w Polsat News. Poseł KO nie wiedział, że nadal jest na wizji i zdecydował się na dość zaskakujące słowa do prowadzącej.

Sytuacja miała miejsce w programie „Debata Gozdyry”, w którym goszczą politycy reprezentujący m.in. ugrupowania znajdujące się w aktualnym Sejmie. Podczas jednego z ostatnich wydań gościem był Adrian Witczak, reprezentujący Koalicję Obywatelską.

Gdy program się kończył Gozdyra postanowiła wygłosić sztampową formułkę podsumowującą i zaprosić na dalszą, część już po przerwie. To właśnie wtedy z dość niespodziewanym komentarzem wypalił Witczak, który najprawdopodobniej myślał, że nie jest już na antenie.

– Ale pani jest mądra – powiedział kierując swoje słowa do prowadzącej. – Przepraszam? – zapytała zdumiona dziennikarka. – Dlaczego pan teraz powiedział takie zdanie? – dopytała kolejny raz. – Podobało mi się, jak pani zadawała pytania – odpowiedział polityk KO.

Po chwili zdumienia i konsternacji cała sytuacja wywołała śmiech zarówno u prowadzącej, jak i pozostałych gości programu. – Proszę państwa, jestem skonsternowana – powiedziała dziennikarka Polsat News.

Ale żeby Witczak podrywał Gozdyre na wizji?



Ludzie kochani xDD pic.twitter.com/mRN5pWWoEl — Jan Molski 🇵🇱 (@JanMolskiIII) January 27, 2026

