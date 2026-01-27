Mateusz Morawiecki, były premier, był gościem Patrycjusza Wyżgi w programie „didaskalia” w Wirtualnej Polski. Podczas rozmowy mówił m.in. o swoich relacjach z Grzegorzem Braunem.

W rozmowie z Wyżgą Morawiecki wykluczył potencjalną możliwość utworzenia koalicji z Grzegorzem Braunem. Jak stwierdził: „mogę powiedzieć, że będę robił wszystko, aby można było utworzyć rząd bez tej formacji, która aż za dużo sygnałów prorosyjskich wysyła w przestrzeń publiczną. To mi bardzo nie odpowiada. Rosja to jest nasz wróg numer jeden”.

Co ciekawe, Morawiecki przytoczył również ciekawostkę dotyczącą swoich relacji z Grzegorzem Braunem. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości przyznał, że część osób może być zaskoczona z tego powodu.

– Ja może powiem panu ciekawostkę i część z państwa będzie zdziwionych, że kiedy byłem prezesem Banku Zachodniego WBK, to pomagałem Grzegorzowi Braunowi zdobyć fundusze na realizację bardzo ciekawych filmów dokumentalnych – powiedział były premier. – To są filmy, które powstały, filmy bardzo dobre, przy których udziale mam swoją malusieńką, maluteńką cegiełeczkę – dodał.

Jednocześnie polityk PiS dodał, że obecna postawa Grzegorza Brauna budzi u niego niepokój. Zwrócił uwagę, że Braun reprezentuje dziś poglądy odmienne od tych z przeszłości.- I właśnie dlatego mam w głowie różnego rodzaju podejrzenia związane właśnie z tym, co tam się dzieje w tej partii – stwierdził.

