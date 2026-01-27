Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska, była gościem Marcina Fijołka w programie „Graffiti” emitowanym na antenie Polsat News. Rozmowa dotyczyła m.in. alternatywnych źródeł energii.

Marcin Fijołek, dziennikarz Polsat News, postanowił zapytać szefową resortu klimatu i środowiska w rządzie Donalda Tuska o to, jakie alternatywne źródło energii poleciłaby w przypadku braku prądu. Odpowiedź minister była jednak dość zaskakująca.

Hennig-Kloska postanowiła bowiem odpowiedzieć… pytaniem na pytanie. – Dobrze… a kiedy ostatnio Panu prąd wyłączono w Polsce? – powiedziała zwracając się do dziennikarza prowadzącego program „Graffiti”. Po chwili przeszła do nieco innego zagadnienia.

– Mierzmy się z problemami, które mamy, dziś największym problemem jest smog – powiedziała Paulina Hennig-Kloska. – Zgoda, ale plan B czy C, zwłaszcza ludzie, którzy nie są podłączeni do sieci, muszą mieć – odparł Marcin Fijołek. – Generalnie budujemy rozproszony system. Oczywiście są i piece na pellet, są i pompy ciepła. Są dzisiaj różne dostępne alternatywne źródła energii. Natomiast eliminuje piece, które zatruwają powietrze, którym oddychamy – zripostowała z kolei minister klimatu i środowiska.

