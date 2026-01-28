Narasta konflikt pomiędzy Elonem Muskiem a Radosławem Sikorskim. Ten pierwszy w niewybrednych słowach określił szefa polskiego MSZ.

Elon Musk zamieścił wpis w serwisie „X”, w którym odniósł się do wcześniejszych słów Sikorskiego. Amerykański miliarder nie bawił się w dyplomację i w ostrych słowach określił szefa polskiego resortu spraw zagranicznych. Nazwał go bowiem „śliniącym się imbecylem”.

– Ten śliniący się imbecyl nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej – napisał Musk odpowiadając tym samym na wpis Sikorskiego, w którym przedstawiciel polskiego rządu komentował doniesienia ukraińskiego ministra obrony Mychajło Fedorowa, który potwierdził we wtorek, że Rosjanie atakują Ukrainę dronami wyposażonymi w systemy satelitarne Muska.

Część internautów wzięła stronę Sikorskiego. Zwracali uwagę, że to Polska płaci za Starlinki. Podkreślali, że gdyby nasz kraj nie łożył na ich utrzymanie, wówczas Musk zdecydowałby się na zaprzestanie ich dostarczania.

W ubiegłym tygodniu niemiecki „Der Spiegel” podał, że rosyjska armia coraz częściej wykorzystuje Starlinki do prowadzenia ataków na terytorium Ukrainy. Kreml korzysta z systemów po to, by uniezależnić się od globalnych systemów satelitarnych.

Przeczytaj również: