Przemysław Czarnek po raz kolejny dowiódł, że nie gryzie się w język. Opublikował nagranie w mediach społecznościowych, w którym w ostry sposób zaatakował Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i Jerzego Owsiaka.
Na opublikowanym w sieci nagraniu Czarnek zastrzegł, że bardzo docenia zaangażowanie i poświęcenie dzieci uczestniczących w zbiórce. Jednak, gdy przyszło do oceny samego Owsiaka, to już tak łagodny nie był.
„Podziwiam dzieci, które stoją godzinami na wietrze i zimnie, i zbierają na sprzęt medyczny” – mówi Czarnek na nagraniu. „Ale szlag mnie trafia, kiedy widzę, jak ten nienawiścią pałający Owsiak (…) manipuluje cały świat” – denerwuje się poseł PiS.
Czarnek na dowód swoich słów przytacza wypowiedź Owsiaka o „przegonieniu Sepsy, przegonieniu zła”. W ocenie posła PiS, słowa Owsiaka odnosiły się do odsunięcia od władzy jego partii. „Taka to miłość. (…) Otóż, panie Owsiak, kochani, tylko lubelskim dwóm szpitalom: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i szpitalowi przy Kraśnickiej, NFZ, czyli państwo Tuska, zalega za ubiegły rok ponad 100 mln zł” – mówił.
„Dziady z Platformy i od Tuska, oddawajcie pieniądze polskim szpitalom” – podsumował.
Źr. WP; X