Gdy sprawdzili alkomat po dmuchaniu zatrzymanego, okazało się, że wynik przekroczył skalę urządzenia. Tymczasem 57-latek liczył jeszcze, że zdoła uciec przed radiowozem, kierując traktorem. Plan był z góry skazany na porażkę.

W poniedziałek policjanci z Komisariatu Policji w Przedborzu podczas patrolowania terenu gminy Masłowice zauważyli ciągnik rolniczy, który nie posiadał tablic rejestracyjnych. Dodatkowo sposób, w jaki poruszał się kierujący, wzbudził podejrzenia mundurowych.

Policjanci natychmiast podjęli próbę zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Kierujący zignorował wydawane polecenia i zamiast się zatrzymać, przyspieszył, próbując oddalić się z miejsca kontroli. Mundurowi wyprzedzili ciągnik rolniczy, a następnie wykonali manewr, który zmusił kierującego do zatrzymania pojazdu.

Po zatrzymaniu 57-letniego kierującego funkcjonariusze wyczuli od niego silną woń alkoholu. Alkomat wykazał wynik poza zakresem pomiarowym. W związku z tym od mężczyzny pobrano krew do dalszych badań, które pozwolą określić zawartość alkoholu w jego organizmie.

To nie koniec. Okazuje się, że 57-latek nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Ciągnik rolniczy, którym się poruszał, nigdy nie był zarejestrowany. Pojazd został zabezpieczony i odholowany na parking, natomiast mężczyzna został zatrzymany.

Teraz grożą mu surowe konsekwencja.

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Źr. Policja