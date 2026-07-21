Krzysztof Stanowski w podcaście Dawida „Żurnalisty” Swakowskiego skrytykował Kubę Wojewódzkiego, odnosząc się do jego głośnego felietonu o youtuberze Książulu. Założyciel Kanału Zero zarzucił dziennikarzowi hipokryzję i stwierdził, że „zachowuje się jak człowiek bez sumienia”.

Podczas swojej wypowiedzi Stanowski nawiązał również do relacji z innymi mediami. Ocenił, że przeciwko niemu potrafią jednoczyć się środowiska o skrajnie różnych poglądach. – „Wysokie Obcasy” dogadałyby się z Telewizją Republika, byle tylko mnie przetrącić – stwierdził.

Najwięcej uwagi poświęcił jednak Kubie Wojewódzkiemu. Jak ocenił, prezenter chciałby uchodzić za „sumienie polskiego dziennikarstwa”, jednak jego zachowanie często temu przeczy. – Chciałby być sumieniem polskiego dziennikarstwa, ale sam zachowuje się często jak człowiek bez sumienia – powiedział.

Stanowski odniósł się także do sporu wokół Książula i restauracji Flaming & Co. W ironiczny sposób skomentował pozycję popularnego youtubera, stwierdzając, że ten „mógłby kupić wszystkie restauracje Kuby Wojewódzkiego i jeść w nich tylko z rodziną”.

Cała dyskusja wybuchła po felietonie Wojewódzkiego opublikowanym w tygodniku „Polityka”. Dziennikarz skomentował w nim krytyczną recenzję warszawskiej restauracji Flaming & Co autorstwa Książula. Napisał m.in., że niektóre lokale są tworzone po to, aby „nie jadać w towarzystwie takich jak pan”, co wywołało falę krytyki i szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.

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