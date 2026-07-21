Lider Konfederacji Krzysztof Bosak ostro skomentował narastający konflikt w Prawie i Sprawiedliwości. Zaapelował do polityków partii Jarosława Kaczyńskiego o szybkie zakończenie sporu, ostrzegając, że przedłużające się wewnętrzne konflikty szkodzą wizerunkowi całej prawicy.

We wpisie opublikowanym na platformie X Bosak stwierdził, że jeśli rozłam w PiS jest nieunikniony, powinien nastąpić jak najszybciej. Przypomniał przy tym rozstanie Konfederacji z Grzegorzem Braunem, które – jak podkreślił – trwało zaledwie jeden dzień. Jego zdaniem przeciąganie obecnego konfliktu wywołuje „ciarki żenady” i ośmiesza środowisko prawicowe, szczególnie w oczach młodszych wyborców.

Polityk ostrzegł również, że dalsze publiczne polemiki mogą sprawić, iż prawica zacznie być postrzegana jako środowisko skłócone i oderwane od rzeczywistych problemów. Zaapelował do polityków PiS, by zamiast prowadzić wewnętrzną wojnę, skupili się na nowych wyzwaniach.

Zgadzam się z @cezarykrysztopa, że ta przedłużająca się awantura w PiS nie służy nikomu. Jeśli się macie rozejść to się rozejdźcie. Przedłużanie tego spektaklu nie tylko przyprawia o ciarki żenady, ale robi coś znacznie gorszego: ośmiesza w oczach społeczeństwa, szczególnie jego… — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) July 21, 2026

Słowa Bosaka padły na dwa dni przed upływem ultimatum wyznaczonego przez Jarosława Kaczyńskiego. Zgodnie z decyzją władz PiS parlamentarzyści mają do czwartku wystąpić ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach partii. W przeciwnym razie grozi im wykluczenie z ugrupowania.

Spór dotyczy przede wszystkim stowarzyszenia „Rozwój Plus”, związanego z Mateuszem Morawieckim. Były premier zapowiedział, że chce pozostać w PiS i jednocześnie rozwijać swoją inicjatywę. W jego obronie stanęło 45 parlamentarzystów, którzy skierowali list do Jarosława Kaczyńskiego, podkreślając, że ich celem jest zachowanie jedności partii.

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