W programie „Poranne Rozmowy” na Kanale Zero poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba bronił kandydatury adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich.
Fragment rozmowy, w którym poseł gubi się w odpowiedziach na pytanie o jej polityczne zaangażowanie, błyskawicznie stał się viralem w mediach społecznościowych.
W trakcie dyskusji Szczerba podkreślał zasługi kandydatki, stwierdzając, że „walczyła o wartości uniwersalne”. Gdy prowadzący zapytał wprost, czy Sylwia Gregorczyk-Abram występowała na wiecach z serduszkiem Koalicji Obywatelskiej, padła seria sprzecznych odpowiedzi: – Nie, nie występowała. – Absolutnie występowała. – Serduszko KO jest oficjalnym logiem od kilku miesięcy. Na koniec padło pytanie od prowadzącego: „Pan ze mnie robi idiotę czy z naszych widzów?”.
Cały fragment trwa kilkadziesiąt sekund i wywołał lawinę komentarzy. Internauci określają go jako „niepodrabialny” i szeroko udostępniają z humorystycznymi komentarzami.
Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, znana przede wszystkim jako współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Od lat angażuje się w sprawy praworządności, reprezentuje aktywistów i organizacje pozarządowe. Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej (wspieraną przez część koalicji rządzącej) na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji prof. Marcina Wiącka.
Jej kandydatura budzi silne emocje. Zwolennicy chwalą doświadczenie w obronie praw człowieka, przeciwnicy wskazują na wyraźne powiązania polityczne i działalność w organizacjach krytycznych wobec poprzedniej władzy.
Hahaha słuchajcie, Szczerba o Sylwii Gregorczyk-Abram:— chrzanik (@chrzanikx) July 21, 2026
– walczyła o wartości uniwersalne
– ale występowała na wiecach z serduszkiem KO
– nie, nie występowała
– absolutnie występowała
– serduszko KO jest oficjalnym logiem od kilku miesięcy
– pan ze mnie robi idiotę czy z… pic.twitter.com/QeFN0H09TF