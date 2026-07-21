W programie „Poranne Rozmowy” na Kanale Zero poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba bronił kandydatury adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Fragment rozmowy, w którym poseł gubi się w odpowiedziach na pytanie o jej polityczne zaangażowanie, błyskawicznie stał się viralem w mediach społecznościowych.

W trakcie dyskusji Szczerba podkreślał zasługi kandydatki, stwierdzając, że „walczyła o wartości uniwersalne”. Gdy prowadzący zapytał wprost, czy Sylwia Gregorczyk-Abram występowała na wiecach z serduszkiem Koalicji Obywatelskiej, padła seria sprzecznych odpowiedzi: – Nie, nie występowała. – Absolutnie występowała. – Serduszko KO jest oficjalnym logiem od kilku miesięcy. Na koniec padło pytanie od prowadzącego: „Pan ze mnie robi idiotę czy z naszych widzów?”.

Cały fragment trwa kilkadziesiąt sekund i wywołał lawinę komentarzy. Internauci określają go jako „niepodrabialny” i szeroko udostępniają z humorystycznymi komentarzami.

Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, znana przede wszystkim jako współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Od lat angażuje się w sprawy praworządności, reprezentuje aktywistów i organizacje pozarządowe. Jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej (wspieraną przez część koalicji rządzącej) na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji prof. Marcina Wiącka.

Jej kandydatura budzi silne emocje. Zwolennicy chwalą doświadczenie w obronie praw człowieka, przeciwnicy wskazują na wyraźne powiązania polityczne i działalność w organizacjach krytycznych wobec poprzedniej władzy.

Hahaha słuchajcie, Szczerba o Sylwii Gregorczyk-Abram:



– walczyła o wartości uniwersalne

– ale występowała na wiecach z serduszkiem KO

– nie, nie występowała

– absolutnie występowała

– serduszko KO jest oficjalnym logiem od kilku miesięcy

– pan ze mnie robi idiotę czy z… pic.twitter.com/QeFN0H09TF — chrzanik (@chrzanikx) July 21, 2026

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