Rząd chce wprowadzić górny limit wynagrodzeń lekarzy pracujących w publicznej ochronie zdrowia. Premier Donald Tusk poinformował, że maksymalne miesięczne wynagrodzenie miałoby wynieść 76,8 tys. zł brutto, a stawka godzinowa nie przekraczać 250 zł.

Zapowiedź padła przed posiedzeniem Rady Ministrów. Jak wyjaśnił szef rządu, proponowany limit odpowiada szesnastokrotności płacy minimalnej i miałby obowiązywać przy pracy odpowiadającej dwóm pełnym etatom. – Biedy nie ma – stwierdził premier, podkreślając, że lekarze nadal będą należeć do najlepiej wynagradzanych specjalistów w Europie.

Donald Tusk zaznaczył, że celem zmian nie jest obniżanie prestiżu zawodu ani pogorszenie sytuacji finansowej medyków. Jak przekonywał, nowe przepisy mają jedynie ograniczyć skrajnie wysokie wynagrodzenia, które w ostatnich latach budziły społeczne kontrowersje.

Tusk podał maksymalną stawkę dla lekarzy:



„Górny limit to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Czyli 76800 zł miesięcznie. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo. Bo tak jest”



Samym limitem płac nie naprawią służby zdrowia. Tu potrzeba głębokich, grubych… pic.twitter.com/hn0kN1G4SJ — chrzanik (@chrzanikx) July 21, 2026

Rząd planuje również uregulować maksymalny czas pracy lekarzy. Premier wskazał, że zdarzały się przypadki, w których medycy formalnie pracowali więcej godzin, niż liczy doba. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo pacjentów i wyeliminować nadużycia związane z nadmiernym obciążeniem personelu.

Kolejną zmianą ma być odejście od kontraktów opartych na procentowym udziale w wartości wykonanych procedur medycznych. Zdaniem premiera taki model prowadził do bardzo wysokich wynagrodzeń przy najdroższych świadczeniach. Rząd zapowiada także pełną jawność kontraktów finansowanych ze środków publicznych. Ministerstwo Zdrowia ma ponadto wykorzystywać dane powiązane z numerem PESEL, aby monitorować łączne zarobki lekarzy zatrudnionych jednocześnie w kilku placówkach.

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