Wiadomo już, gdzie Andrzej Duda uda się z pierwszą zagraniczną wizytą w drugiej kadencji. Prezydent, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, poleci do Włoch oraz do Watykanu, gdzie spotka się między innymi z Ojcem Świętym.

W czwartek Andrzej Duda złożył przed Zgromadzeniem Narodowym uroczystą przysięgę i został prezydentem na drugą kadencję. Po południu objął również symboliczne zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy zbojkotowało wielu polityków. Spośród byłych prezydentów na sali sejmowej obecny był jedynie Aleksander Kwaśniewski.

W rozmowie z Polsat News, Andrzej Duda podziękował Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. „Jestem wdzięczny prezydentowi za ten bardzo propaństwowy gest, jakim jest jego obecność dzisiaj. Odbieram to także jako gest pewnej serdeczności, solidarności międzyprezydenckiej ze mną. Bardzo się cieszę, że był, pokazał klasę i to, że państwo polskie jest ważniejsze niż różnice w poglądach. Różnice w poglądach będą, a państwo polskie musi trwać” – powiedział.

Andrzej Duda zdradził także, gdzie uda się w pierwszą podróż podczas drugiej kadencji. Zgodnie z jego wcześniejszymi zapowiedziami, poleci do Włoch i Watykanu. „22 września ta wizyta się rozpocznie, potrwa 3 dni. Będzie to rzeczywiście spotkanie z władzami Włoch i będzie to spotkanie także w Watykanie z Ojcem Świętym” – zapowiedział. „Jest to dla mnie bardzo ważna podróż. Myślę, że wielu Polaków zgodzi się ze mną, że to jest to miejsce, gdzie prezydent Polski powinien przyjechać na początku drugiej kadencji” – dodał.

Źr.: Polsat News