Antyszczepionkowcy zaatakowali posesję posłanki Platformy Obywatelskiej, Doroty Niedzieli. Borys Budka, jeden z liderów ugrupowania, obwinia za ten akt wandalizmu Konfederację.

Do niepokojącego zdarzenia doszło na posesji należącej do posłanki PO, Doroty Niedzieli. Okazuje się, że wandale, którzy, na to wskazują ślady, są antyszczepionkowcami, oszpecili ogrodzenie i dom napisami namalowanymi czerwoną farbą.

Głos w tej sprawie zabrał Borys Budka, jeden z liderów PO, który twierdzi, że współodpowiedzialna za ten akt jest Konfederacja. Polityk wymienił też posłankę Annę Siarkowską oraz posła Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski.

„Antyszczepionkowi terroryści zniszczyli ogrodzenie posłanki @DorotaNiedziela. Niczym nieuzasadniona agresja i wandalizm, za które współodpowiedzialność poniszą ludzie pokroju Siarkowskiej, Kowalskiego czy posłowie Konfederacji” – napisał Borys Budka na swoim profilu społecznościowym w serwisie Twitter.

Na tym nie koniec. Na wpis Budki zareagowała bowiem wywołana do tablicy Anna Siarkowska. „Najpierw podpalacie Polskę, dzielicie ludzi i wywołujecie najgorsze demony, wzywając do wprowadzenia segregacji sanitarnej, dyskryminacji ludzi i łamania praw obywatelskich a teraz się dziwicie, że zaczynają się akty wandalizmu? Niech Pan się bije w piersi, Panie @bbudka#StopSS” – napisała posłanka.

Komentarz pod wpisem Budki zostawił też Zbigniew Hołdys, który zaatakował Prawo i Sprawiedliwość. „To jest #PIS_Nation: anty #LGBTQ, anty #niepełnosprawni, anty #uchodźcy, anty #prawakobiet, anty #nowoczesna_edukacja, anty #oświecenie, anty #szczepionka.