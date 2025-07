Andrzej Duda pojawił się na granicy wschodniej, gdzie spotkał się z żołnierzami Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji. Prezydent zwrócił się do mundurowych, podziękował im za służbę, ale też złożył przeprosiny.

Prezydent Duda spotkał się z mundurowymi, którzy służą na granicy polsko-białoruskiej. Swoje wystąpienie rozpoczął od podziękowań. „Dziękuję za wsparcie i bohaterską obronę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale także za obronę granic UE i Strefy Schengen” – mówił.

Andrzej Duda przypominał, że niestety ta służba „nie obyła się bez ofiar”. „Myślę nie tylko o rannych, ale przede wszystkim o sierżancie Sitku, który jako pierwszy od II wojny światowej poległ broniąc polskiej granicy” – mówił.

Padły też zaskakujące słowa przeprosin. „Jako Prezydent RP chcę przeprosić was także za wszystkie przykrości, których doznaliście ze strony niektórych z naszych rodaków. Chcę Was zapewnić, że prawdziwego honoru żołnierza nie można zszargać jeśli realizuje on swoje zadania dla Polski. Każdy kto uczciwy w Rzeczypospolitej był z Wami i stał za polskim mundurem” – powiedział prezydent Duda.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News