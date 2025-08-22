Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte odniósł się do zdarzenia w Osinach koło Łukowa na Lubelszczyźnie. Kilka dni temu spadł tam i eksplodował rosyjski dron. Szef NATO zasugerował, że nastąpi jakaś odpowiedź.
Mar Rutte wystąpił na wspólnej konferencji z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. Przy okazji odniósł się do eksplozji rosyjskiego drona na terytorium Polski.
Szef NATO zasugerował, że nastąpi jakiś rodzaj odpowiedzi na to zdarzenie. „Współpracujemy bardzo blisko z naszymi kolegami z Polski, nie ujawniając szczegółów, ale rzeczywiście powinni oni w jakiś sposób odpowiedzieć na ten ostatni incydent” – powiedział.
„Dlatego uważnie to obserwujemy, proszę nie mieć wątpliwości co do tego” – zapewnił szef NATO.
Podczas wizyty w Kijowie Marka Ruttego we wschodniej, środkowej i północnej Ukrainie, w tym w samej stolicy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Powodem była groźba wystrzelenia rakiet balistycznych przez rosyjski myśliwiec.
