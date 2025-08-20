Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zareagował na wybuch w miejscowości Osiny w powiecie łukowskim (woj. lubelskie). Polityk zapowiedział protest. Podkreśla również, jak ważna jest obrona naszego terytorium.

Przypomnijmy, że w nocy z wtorku na środę w miejscowości Osiny doszło do eksplozji obiektu nieznanego pochodzenia. Jego pozostałości znaleziono na polu kukurydzy. Były to części metalowe i plastikowe. Na zdjęciach wyglądają jak części silnika, prawdopodobnie drona. W wyniku eksplozji w pobliskich domach uszkodzone zostały szyby.

Do sprawy odniósł się szybko wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. – Nie nosi on na razie, z tych informacji które otrzymałem, znamion, które by świadczyły od razu o charakterze militarnym, więc też nie należy wykluczyć, że możemy mieć do czynienia z dronem przemytniczym – podkreślił.

– I nie należy wykluczyć czegoś, co miało też miejsce w innych państwach – aktów sabotażu, czyli działania związanego z dywersją, z sabotażem na terytorium Rzeczpospolitej – dodał.

Sikorski reaguje na eksplozję w woj. lubelskim. Jasna deklaracja

Do sprawy odniósł się już także wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. – Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium. Będzie protest MSZ wobec sprawcy – zapowiedział.

Kolejne naruszenie naszej przestrzeni powietrznej ze Wschodu potwierdza, że najważniejszą misją Polski wobec NATO jest obrona naszego własnego terytorium.

Będzie protest MSZ wobec sprawcy. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 20, 2025

A suspected Russian Geran-2 drone exploded after flying more than 100 km into the country and falling near the village of Osiny in Lublin Voivodeship, 40 km from Warsaw, according to Rzeczpospolita.



The explosion was so powerful that windows shattered in three neighboring… pic.twitter.com/ZpmssAouaO — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) August 20, 2025

Zdjęcie silnika obiektu, który w nocy spadł na pole kukurydzy w Osinach (pow. łukowski, Lubelszczyzna), wskazuje, że był to rosyjski dron kamikadze Geran typu Shahed-136 — rosyjska wersja irańskiego projektu. pic.twitter.com/k1gcPIAPBl — Monitor Konfliktów (@Monitor807) August 20, 2025

