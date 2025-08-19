Spotkanie europejskich liderów z prezydentem USA przykuło uwagę mediów na całym świecie. Były fotograf prezydenta Andrzeja Dudy zwrócił uwagę na jedną z fotografii uwieczniających to wydarzenie u Donalda Trumpa. „Ale to rozegrali” – napisał.

W poniedziałek, 18 sierpnia, odbyło się spotkanie Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Tuż po nim rozszerzono format o przywódców europejskich i szefa NATO, aby wspólnie przedyskutować sprawę wojny rosyjsko-ukraińskiej.

W Waszyngtonie pojawili się: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Spotkanie liderów u Trumpa. Fotograf zwraca uwagę na to zdjęcie

Spotkanie było relacjonowane przez media na całym świecie. Jakub Szymczuk, który przez wiele lat był fotografem prezydenta Andrzeja Dudy, zwrócił uwagę na zdjęcie, które pojawiło się w związku z wydarzeniem.

„Ale fota. Ale to rozegrali. Jest mapa, czas na odprawę, słuchajcie szefa, będzie tak, tak i tak XD A za kilka dni @NawrockiKn jeden na jeden, będzie rozmawiał o tym jakie to polecenia/reprymendy dostali ‘chętni’” – napisał.

Ale fota. Ale to rozegrali 🇺🇸😎 Jest mapa, czas na odprawę, słuchajcie szefa, będzie tak, tak i tak XD A za kilka dni @NawrockiKn jeden na jeden, będzie rozmawiał o tym jakie to polecenia/reprymendy dostali „chętni” ;) pic.twitter.com/Hf7OVtHLOA — Jakub Szymczuk (@jakub_szymczuk) August 19, 2025

