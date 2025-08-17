Prezydent Karol Nawrocki ogłosił swoją kolejną inicjatywę ustawodawczą. Tym razem pomysł jest nakierowany na rodziny posiadające więcej niż jedno dziecko. – Nie ma Polski bez polskich rodzin – stwierdził na spotkaniu w Godziszowie Trzecim (woj. lubelskie).

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w niedzielę propozycję, zgodnie z którą, rodzice posiadający co najmniej dwójkę dzieci zostaliby zwolnieni całkowicie z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

– W moim projekcie zapisane jest jasno – w każdym z tych projektów i w każdej decyzji znajdziecie jasną deklarację, o której mówiłem w czasie kampanii. Jest jedna Polska, nie ma Polski wschodniej, Polski zachodniej, nie ma Polski A, a Polski B, Polski gminnej, powiatowej, wojewódzkiej – podkreślił na spotkaniu w Godziszowie Trzecim. – Jest jedna Polska i prezydent będzie się upominał w imieniu każdego Polaka i Polki – dodał.

Nawrocki ogłasza nowy pomysł. Dotyczy rodzin w Polsce

– Wśród inicjatyw ustawodawczych jest także zwolnienie z PIT rodziny dwójki i więcej dzieci, bo to nie tylko na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce rodzina jest najważniejszą komórką społeczną. Nie ma Polski bez polskich rodzin – wyjaśnił.

Nawrocki kolejny raz podkreślił, że Polska powinna mieć większe aspiracje rozwojowe. – Tak, uważam, że musimy marzyć o rzeczach wielkich. Widzę was, widzę wasze twarze, widzę to przywiązanie do wartości, do polskości, do tego kim jesteśmy, skąd zmierzamy i jak wysoko możemy stawiać nasze cele. Widzę wasze wspaniałe dzieci i wnuków. Tka, Polska musi być centrum komunikacji w całej Europie. Potrzebujemy CPK – dodał.

