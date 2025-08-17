W związku z piątkowym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem również Melania Trump postanowiła zwrócić się do przywódcy Rosji. Napisała do niego list. Jego treść wyszła na światło dzienne.

„Szanowny panie prezydencie Putin. Każde dziecko ma w sercu te same ciche marzenia, niezależnie od tego, czy urodziło się na prostej wiosce, czy w pięknym centrum miasta. Marzą o miłości, możliwościach i bezpieczeństwie przed zagrożeniem” – pisze Melania Trump do Putina.

Pierwsza Dama USA zaapelowała o stworzenie „świata pełnego godności dla wszystkich – aby każdy mógł obudzić się w pokoju, a jego przyszłość była strzeżona”. Zwróciła uwagę, że „potomkowie każdego pokolenia rozpoczynają życie w czystości – niewinności, która góruje nad geografią, rządem i ideologią”.

Dalej Melania Trump podkreśliła dramat, jaki przeżywają dzieci w związku z wojną na Ukrainie. „W dzisiejszym świecie niektóre dzieci muszą śmiać się po cichu, niewzruszone przez otaczającą je ciemność – w cichym geście sprzeciwu wobec sił, które potencjalnie mogą przejąć kontrolę nad ich przyszłością” – czytamy.

Melania Trump napisała, że Putin dysponuje realnym wpływem na losy tysięcy dzieci. Jak podkreśliła, „mógłby przywrócić im melodyjny śmiech”. „Chroniąc niewinność tych dzieci, zrobi pan coś więcej niż tylko przysłuży się Rosji – przysłuży się pan całej ludzkości” – czytamy. „Tak śmiała idea przekracza wszelkie ludzkie podziały, a pan, panie Putin, może zrealizować tę wizję jednym pociągnięciem pióra” – podkreśliła. List kończy się wezwaniem: „Nadszedł czas”.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM