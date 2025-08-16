Podczas wspólnej konferencji prasowej Donalda Trumpa i Władimira Putina ten ostatni zaskoczył amerykańskiego prezydenta. W pewnym momencie zwrócił się do niego po angielsku.

Po zakończeniu rozmów na Alasce prezydent USA Donald Trump oraz prezydent Rosji Władimir Putin pojawili się wspólnie przed dziennikarzami. W trakcie konferencji rosyjski lider zaskoczył swojego rozmówcę, zapraszając go po angielsku na wizytę w Moskwie. Trump, podsumowując spotkanie, określił je jako konstruktywne i owocne.

– Udało nam się przeprowadzić bardzo wartościowe rozmowy. Znaleźliśmy wspólny język w wielu kwestiach, choć kilka istotnych tematów wciąż wymaga dopracowania. Mimo to, zrobiliśmy wyraźne kroki naprzód – stwierdził prezydent USA.

Donald Trump podkreślił, że choć pełna zgoda nie została jeszcze osiągnięta, negocjacje przyniosły znaczące rezultaty. Zapowiedział również, że wkrótce skonsultuje się z przywódcami NATO oraz prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, by omówić szczegóły ustaleń.

W tym momencie Putin zaskoczył Trumpa. Nagle zwrócił się do niego w języku angielskim. – Kolejne spotkanie w Moskwie – rzucił w stronę amerykańskiego prezydenta. Prezydent USA przyznał, że takie zaproszenie może wywołać falę komentarzy, ale nie wykluczył możliwości przyjęcia go w przyszłości. Dodał, że kolejne rozmowy z rosyjskim liderem mogą odbyć się już niedługo.

