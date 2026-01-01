Telewizja Republika już po raz drugi zorganizowała własną zabawę sylwestrową w Chełmie. Według danych oglądalności, transmisję koncertu w paśmie od godz. 19.45 do 0.30 śledziło średnio 1,15 mln widzów, co przełożyło się na 9,69 proc. udziału w rynku.

W grupie wiekowej 16–59 lat wydarzenie przyciągnęło niespełna 413 tys. osób (6,66 proc. udziału), natomiast wśród najmłodszych dorosłych widzów w wieku 16–34 lat koncert oglądało około 106 tys. osób, co dało 7,57 proc. udziału.

Program imprezy opierał się głównie na wykonawcach związanych z muzyką taneczną i disco polo. Na scenie pojawili się m.in. Defis, Bayer Full, Weekend, Kombi Łosowski, Playboys, After Party, Nowator, Topky oraz Mejk. Organizatorzy sięgnęli również po zagraniczne akcenty — publiczność mogła zobaczyć występy takich formacji jak Fun Factory, Corona, Velvet oraz Mario Bischin. Sylwestrowe widowisko rozpoczęło się o 19.30 i zakończyło tuż po godz. 1.00 w nocy.

Jednym z najbardziej magicznych momentów sylwestrowej nocy był wyjątkowy cover 🎶✨@AlexandraGolda i @AdrianBorecki01 wykonali utwór „Za tobą pójdę jak na bal” – i publiczność momentalnie dała się porwać emocjom 💃🕺



To było wzruszenie, wspólne śpiewanie i prawdziwa sylwestrowa… pic.twitter.com/H15rFlDzQF — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) January 1, 2026

Do wyników oglądalności odniósł się w mediach społecznościowych dyrektor programowy TV Republika Michał Rachoń. Na platformie X zaznaczył, że zarówno w czasie trwania koncertu, jak i w ciągu całej środy stacja osiągała znacznie lepsze rezultaty niż pozostałe kanały informacyjne, które w tym czasie nie oferowały widzom sylwestrowych transmisji.

Są piki📈. Pierwsze dane online pokazują gigantyczny sukces oglądalności #WystrzałowySylwester w @MiastoChelm. Dwie godziny przed północą z @RepublikaTV bawią się blisko 2 miliony ludzi. To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym roku o tej samej porze.



W samym mieście na naszej… pic.twitter.com/Q65kceVQTv — michal.rachon (@michalrachon) December 31, 2025

źródło: wirtualnemedia.pl

