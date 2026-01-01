Sylwester organizowany przez TV Republikę w Chełmie miał być kolejną alternatywą dla dużych koncertów Polsatu i Telewizji Polskiej. Choć wydarzenie przyciągnęło fanów disco polo, podczas wydarzenia doszło do nietypowej sytuacji.

Na scenie w Chełmie wystąpili m.in. Bayer Full, Weekend, Power Play, Milano, Mig oraz Topky. To właśnie przedstawicielka tego ostatniego zespołu nieświadomie ujawniła jeden z problemów, z jakimi musieli zmierzyć się artyści. Po intensywnych opadach śniegu scena nie została odpowiednio przygotowana — była oblodzona i śliska.

Podczas występu wokalistka Topky, ubrana w szpilki, w pewnym momencie rzuciła w stronę publiczności krótkie, ale wymowne: „Ale ślisko”. Jej komentarz momentalnie zwrócił uwagę widzów na warunki panujące na scenie, które mogły stanowić realne zagrożenie dla wykonawców. Widzowie usłyszeli te słowa podczas transmisji na żywo.

🎆 Wystrzałowy Sylwester z Republiką w Chełmie – kobieca energia na scenie! 🎆



Na sylwestrowej scenie wystąpi także Topky 🔥🎶



Chwytliwe hity, taneczny vibe i energia, która porwie publiczność do wspólnej zabawy aż do północy! 🥳✨



✨ A dokładnie o północy czeka na Was… pic.twitter.com/zEbBCcpspQ — Telewizja Republika 🇵🇱 #włączprawdę (@RepublikaTV) December 31, 2025

Nagrania z koncertu potwierdzają, że powierzchnia sceny była wyraźnie pokryta śniegiem. Choć tym razem obyło się bez upadków czy kontuzji, sytuacja wywołała pytania o poziom zabezpieczenia wydarzenia i przygotowanie infrastruktury w trudnych warunkach pogodowych.

Pomimo wspomnianego incydentu impreza okazała się sukcesem. Widzowie doceniali fakt, że artyści dynamicznie zmieniali się na scenie i nie było przerw. Prowadzący bawili się razem z artystami i w zasadzie sporadycznie zabierali głos. Dominowała muzyka i dobra zabawa.

Przeczytaj również: