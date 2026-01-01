Jak wynika z danych Nielsen Media, tegoroczna sylwestrowa rywalizacja była wyjątkowo zacięta, a różnice między liderami okazały się minimalne. Najlepszy wynik osiągnęła TVP 2, której koncert z Katowic przyciągnął największą publiczność.

„Sylwester z Dwójką” oglądało średnio około 2,6 mln widzów, co przełożyło się na niemal 22-procentowy udział w rynku w grupie 4+. Transmisja trwała od 19.50 do 0.30 i to właśnie w kulminacyjnym momencie, czyli podczas powitania Nowego Roku, przed ekranami zasiadło niemal 4 mln osób. Ten fragment wieczoru był bezsprzecznie najbardziej atrakcyjny dla widzów.

Jeszcze lepiej prezentują się statystyki po zsumowaniu widowni TVP 2 i TVP Polonia. W takim ujęciu koncert śledziło blisko 2,9 mln odbiorców, a łączny udział Telewizji Polskiej w paśmie sylwestrowym sięgnął 24 proc. Nadawca podkreśla, że był to jeden z najmocniejszych wyników anteny w całym 2025 roku.

Bardzo blisko lidera znalazł się Polsat, który w tym samym czasie transmitował koncert z Torunia. Wydarzenie zgromadziło średnio 2,34 mln widzów i zapewniło stacji 19,7 proc. udziału w rynku. Choć różnica między nadawcami była niewielka, to właśnie TVP 2 minimalnie wygrała walkę o sylwestrową publiczność.

Zainteresowanie nie ograniczało się wyłącznie do tradycyjnej telewizji. Transmisję „Sylwestra z Dwójką” w serwisie TVP VOD śledziło około 370 tys. internautów. Dane te potwierdzają, że moment wejścia w Nowy Rok pozostaje telewizyjnym magnesem, a sylwestrowa rywalizacja między największymi stacjami wciąż trzyma widzów w napięciu do ostatnich sekund roku.

Przeczytaj również: