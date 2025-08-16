Financial Times ujawnia żądania, jakie Władimir Putin postawił Donaldowi Trumpowi podczas spotkania na Alasce. Czego chce rosyjski dyktator?

Putin powiedział Trumpowi, że chce przejęcia obwodu donieckiego na Ukrainie. Financial Times podaje również, że od spełnienia tego warunki rosyjski dyktator uzależnił zakończenie działań wojennych za naszą wschodnią granicą.

Putin złożył też obietnicę. Jeżeli obwód doniecki trafi w ręce Rosji, wówczas zamrożona zostanie linia frontu w obwodach chersońskim i zaporoskim. Te tereny znajdują się obecnie pod częściową okupacją Rosji.

Co na to Wołodymyr Zełenski? Prezydent Ukrainy otrzymał już informacje w tej sprawie, jednak – jak donosi Financial Times – nie jest skłonny przystać na taką propozycję. Jest jednak otwarty na dalsze rozmowy z Donaldem Trumpem.

Obwód doniecki jest częściowo okupowany przez Rosję od ponad ponad dziesięciu lat. Rosyjskie wojska posuwają się tam w szybkim tempie od listopada 2024 r. Wszystko wskazuje na to, że mniej więcej 70 proc. obwodu jest pod kontrolą Rosji, ale kluczowe miasta pozostają w rękach Ukrainy.

