Prezydent RP Karol Nawrocki zabrał głos podczas obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Postawił polskiej armii wysoki i ambitny cel.

– Musimy wspólnie z rządem, z panem premierem i z panem wicepremierem pochylić się nad zasadniczymi, strategicznymi dokumentami strategii bezpieczeństwa narodowego – powiedział Nawrocki podczas swojego wystąpienia.

Prezydent RP oznajmił również, że będzie dążył do tego, aby państwo polskie przeznaczało na obronność 5% swojego PKB. Nawrocki zaznaczył, że takie decyzje powinny zapaść, jak najszybciej, ponieważ wymaga tego bezpieczeństwo narodowe.

Nawrocki postawił również przed polską armią ambitny cel. Jego zdaniem nasze wojsko powinno przechodzić dalszą modernizację, by za jakiś czas stać się jedną z najsilniejszych armii w NATO na kontynencie europejskim. – Powinniśmy być w krótkim czasie nie trzecią, a pierwszą najsilniejszą armią Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie. Do tego będę dążył jako prezydent Polski przez najbliższe lata – powiedział.

– Musimy rozbudowywać i modernizować Wojsko Polskie, nie patrząc na cezury wyborów parlamentarnych i dyskusje w polskim parlamencie – oznajmił i dodał, że trzeba „realizować to, co jest niezbędne”.

Przeczytaj również: