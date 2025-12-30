Premier Donald Tusk ogłosił zwołanie pilnej narady w sprawie dramatycznej sytuacji pogodowej w północnych regionach Polski. Zagrożenie powoduje utrzymujący się sztorm i silne śnieżyce na północy kraju.

Tusk ogłosił zwołanie narady publikując wpis na portalu społecznościowym X. Wezmą w niej udział wojewodowie i przedstawiciele służb.

„Poleciłem szefowi MSWiA zwołanie na godzinę 19 narady wojewodów i pilne przedstawienie raportu o sytuacji na drogach, na terenach zagrożonych tzw. 'cofką'” – napisał Tusk na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do sprawy odniósł się również szef MSWiA. „O 19:00 zwołałem pilne spotkanie Wojewodów z terenów objętych zagrożeniem tzw. 'cofki’. W odprawie uczestniczyć będą też przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji” – napisał Kierwiński na platformie X.

Jeszcze wcześniej ogłoszono alert gotowości Wojsk Obrony Terytorialnej z obszaru zagrożonego. „Monitorując sytuację meteorologiczną w kraju WOT wprowadziły skrócony czas gotowości dla żołnierzy do wsparcia samorządów lokalnych w ewentualnym zwalczaniu skutków zjawisk pogodowych” – poinformował w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

