Artur Micek, ekspert ds. wojskowości oraz analityk, zamieścił niepokojący wpis w serwisie „X”. Według informacji, które uzyskał Rosja planuje potężne uderzenie na Ukrainę.

Micek pisze, że Rosja gromadzi ogromne siły, które następnie, prawdopodobnie w noc sylwestrową, mają przeprowadzić uderzenie na Ukrainę. Ekspert wymienia m.in. liczbę samolotów bojowych, które wezmą udział w natarciu. Przewidziane są m.in. drony oraz rakiety Iskander.

– Na stanowiska startowe (12 lokalizacji) dostarczono już ponad 550 dronów. Może być ich jednak zdecydowanie więcej. W mojej ocenie Rosjanie użyją po nad 650-675 dronów. Trwają ostatnie przygotowania do startów. Do obwodu kurskiego, rostowskiego i briańskiego dostarczono co najmniej 12 pocisków Iskander M / Iskander K. Rosjanie mogą użyć na raz nawet 16 pocisków Iskander M i K – pisze.

– Rosjanie szykują jedno z najsilniejszych uderzeń w historii. Celem będzie raczej Kijów, aczkolwiek działania rosyjskie w regionie Wołynia, Łucka, Równe i Tarnopola wskazują, że tutaj jest również wysoka szansa na atak – dodaje i podkreśla, że uderzenie może zostać przeprowadzone na Pałac Prezydencki w Kijowie lub inny podobny obiekt.

Przygotowania do rosyjskiego ataku na Ukrainę idą pełną parą.



— Artur Micek (@Artur_Micek) December 29, 2025

Artur Micek: niestety, mam bardzo złe informacje

30 grudnia Micek zamieścił kolejny wpis, w którym zaktualizował swoje wcześniejsze informacje. – Niestety, mam bardzo złe informacje. Rosjanie przygotowywali do ataku co najmniej 11 bombowców Tu-95, 9 myśliwców MiG-31K, 12 samolotów Su-34, 6 bombowców Tu-160 i Tu-22, 3 okręty, 18 wyrzutni pocisków balistycznych Iskander oraz co najmniej 950 dronów. Gromadzą kolejne siły – napisał.

— Artur Micek (@Artur_Micek) December 30, 2025

Kilka godzin później przyznał natomiast, że do ataku dojdzie prawdopodobnie w noc sylwestrową. – Atak na 90% nastąpi jutro w nocy. Przed chwilą z lotniska Engels wystartowały 2 bombowce Tu-95 uzbrojone w pociski manewrujace Ch-101. Lecą na lotnisko Biała skąd jutro wprowadzą uderzenie – wyjaśnił.

Według wpisów Micka, Rosja zgromadziła znaczące zasoby dronów bojowych i innych środków ofensywnych na wielu pozycjach startowych, co jego zdaniem może być elementem przygotowań do rozległego uderzenia — być może jednego z największych od początku pełnoskalowej wojny w 2022 roku.

