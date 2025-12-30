We wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski ujawnił sensacyjną informację. Okazuje się, że Kijów rozmawia z Waszyngtonem o możliwości wysłania na Ukrainę wojska USA. Zełenski zapewnił również, że może spotkać się z Władimirem Putinem.

Podczas rozmowy z dziennikarzami Zełenski ujawnił zaskakującą informację. „Kijów rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o ewentualnej obecności wojsk amerykańskich na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa” – oświadczył. To o tyle zaskakujące, bo wcześniej Trump wykluczał taką możliwość.

„Może to potwierdzić prezydent USA – są to wojska amerykańskie, dlatego to właśnie Ameryka podejmuje takie decyzje. Oczywiście omawiamy to zarówno z prezydentem Trumpem, jak i z przedstawicielami koalicji chętnych. Byłaby to silna pozycja w ramach gwarancji bezpieczeństwa” – zapewnił Zełenski.

Prezydent Ukrainy zapewniał również o gotowości jego państwa do dalszych rozmów pokojowych. On sam zadeklarował, że jest gotów spotkać się z Putinem w celu omówienia warunków zawieszenia broni.

Zełenski zapowiedział również, że w pierwszych dniach stycznia przyszłego roku odbędą się ważne spotkania tzw. koalicji chętnych. Chodzi o państwa europejskie, które wyrażają gotowość wysłania własnych wojsk na terytorium Ukrainy. Ich obecność tam ma zagwarantować trwałość pokoju.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News