Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew postanowił przypomnieć o sobie użytkownikom mediów społecznościowych. Polityk po raz kolejny nie przebierał w słowach. Tym razem obrał sobie za cel bezpardonowego ataku prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Miedwiediew w swoim ostrym ataku nawiązał do ostatnich doniesień o rzekomej próbie ataku na rezydencję Putina. Informacja na ten temat pojawiła się równolegle do wizyty Zełenskiego w Stanach Zjednoczonych.

O rzekomej próbie ataku Putin osobiście poinformował Trumpa jeszcze przed jego spotkaniem z Zełenskim. „Prezydent Putin powiedział mi o tym wczesnym rankiem. Powiedział, że został zaatakowany. To niedobrze. To niedobrze. Nie zapominajcie, o Tomahawkach. Zatrzymałem Tomahawki” – powiedział Trump. „To nie jest odpowiedni moment. Jedno to prowadzić ofensywę, ale co innego atakować jego dom. To nie jest odpowiedni moment na takie rzeczy (…). Byłem bardzo zły” – dodał prezydent USA.

Oskarżenia o rzekomy atak na rezydencję Putina odpiera Zełeński. „Historia o rzekomym 'uderzeniu na rezydencję’ została w całości sfabrykowana, by uzasadnić kolejne ataki na Ukrainę, łącznie z Kijowem, a także odmowę Rosji przedsięwzięcia koniecznych kroków, by zakończyć wojnę. Typowe rosyjskie kłamstwa” – powiedział prezydent Ukrainy.

Tymczasem Miedwiediew wykorzystał okazję do kolejnego bezpardonowego ataku. Nie przebierał w słowach. „Ten śmierdzący kijowski drań próbuje sabotować rozwiązanie konfliktu. Chce wojny. Cóż, przynajmniej będzie musiał się ukrywać do końca swojego marnego życia” – stwierdził Miedwiediew we wpisie w serwisie X.

Przeczytaj również:

Źr. WP; X