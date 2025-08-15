Jeżeli będziemy mieć broń atomową, to możemy wtedy wprowadzać podatki cyfrowe – oświadczył były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w Polsat News. Polityk ostro krytykuje również obecne relacje premiera Donalda Tuska z USA.

Prawo i Sprawiedliwość nie zostawia suchej nitki na kolejnych decyzjach rządu. Ostatnio Donalda Tuska ocenił były szef MON Mariusz Błaszczak. – Jest słabym premierem. On się utrzymuje przy władzy tylko dzięki temu, że zastrasza swoich koalicjantów – stwierdził w Polsat News.

– Dzięki temu, że koalicjanci nie mają dość charakteru, żeby dbać o interesy państwowe, to jest bardzo słaby rząd (…) zapaść finansów publicznych jest tego dowodem, również w dziedzinie obronności – kontynuował.

Błaszczak o podatku cyfrowym: Jeżeli będziemy mieć broń atomową

Przy okazji Błaszczak odniósł się do chłodnych relacji obecnego premiera z prezydentem USA Donaldem Trumpem. – Wszyscy doskonale wiemy, dlaczego nie ma relacji pomiędzy Donaldem Tuskiem a Donaldem Trumpem. Dlaczego nie ma? Dlatego, że Donald Tusk zaangażował się w kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych i atakował, wściekle atakował prezydenta Trumpa – przypomniał.

Polityk PiS rozwiał również nadzieje, co do szans na wprowadzenie tzw. podatku od gigantów cyfrowych (np. Google). – Jeżeli będziemy mieć broń atomową, to możemy wtedy wprowadzać podatki cyfrowe. Nie mamy broni atomowej – stwierdził.

– My musimy stawiać na wzmacnianie polskiego wojska i musimy unikać wszelkich przeszkód – dodał. Następnie skierował krótką radę do rządzących. – Niech oni lepiej gospodarują tym budżetem, który mają, wrócił Donald Tusk do rządów i znowu nie ma pieniędzy – podkreślił.

