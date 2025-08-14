Po spotkaniu Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem odbył się briefing prasowy. Paweł Szefernaker, szef Gabinetu Prezydenta RP, zdradził, co głowa państwa przekazał premierowi.

Do spotkania pomiędzy Nawrockim a Tuskiem doszło 14 sierpnia w Pałacu Prezydenckim. Przed rozmową miała miejsce nietypowa sytuacja. Okazało się bowiem, że premier musiał chwilę poczekać na prezydenta.

Internet obiegły nagrania, na których Tusk, stojąc samotnie w pokoju, oczekuje na Nawrockiego. Ten po chwili się pojawił i dopiero wtedy powitał premiera. Następnie obaj usiedli do stołu i zaczęli rozmawiać.

Po zakończeniu spotkania odbyła się konferencja prasowa. Uczestniczył w niej Paweł Szefernaker, który opowiedział o tym, co Karol Nawrocki przekazał swojemu rozmówcy. – Prezydent Karol Nawrocki przedstawił zasady, na których powinna być oparta współpraca prezydenta i premiera w najważniejszych dla Polski i Polaków sprawach – powiedział Szefernaker.

Przeczytaj również: